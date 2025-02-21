Stat: Anderlecht
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey (Dk. 66 Vertonghen), Ndiaye (Dk. 82 Augustinsson), Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta (Dk. 66 Angulo), Hazard (Dk. 78 Goto), Vazquez (Dk. 82 de Cat)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 67 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Kostic, Tadic (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 67 Talisca), Dzeko (Dk. 84 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 4 En-Nesyri, Dk. 63 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Dk. 19 ve 55 Vazquez (Anderlecht)
Sarı kartlar: Dk. 24 En-Nesyri, Dk. 45+1 Fred, Dk. 53 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 36 Adryelson (Anderlecht)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada Anderlecht öne geçti. Soldan gelişen atakta Hazard'ın yerden ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Vazquez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
63. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skriniar, kafayla topu içeri çevirdi. Altı pas içinde arka direkte müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 Beraberlik Sağladı - Son Dakika
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