Fenerbahçe, Antalyaspor ile 56. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 56. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 60 puan toplarken averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 23 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 2 lig maçında hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, Akdeniz ekibini de yenerek seriyi sürdürmek istiyor.
Ligde 56. randevu
Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 36 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 100 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.
Antalya'da oynanan maçlar
Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 27 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 13 galibiyet elde ederken, 5 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
Djiku ve Batshuayi kart sınırında
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve son lig maçına 11'de başlayan Alexander Djiku ile Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
İsmail Kartal ile Sergen Yalçın, 6. kez rakip
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.
Volkan Bayarslan düdük çalacak
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL
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