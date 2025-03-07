Fenerbahçe'de dün Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına 11'de başlayan futbolcular günün antrenmanını rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladılar.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmana diğer futbolcular ise salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma ve çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Antrenmanı Rekorla Tamamladı - Son Dakika
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