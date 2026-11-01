Fenerbahçe arsaVev, Giresun Sanayispor deplasmanından 8-0'lık galibiyetle döndü

Fenerbahçe arsaVev, Giresun Sanayispor deplasmanından 8-0'lık galibiyetle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup etti. 75. Yıl Futbol Sahası'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta konuk ekip, ikinci yarıda Staskova, Mesude Alayont, Kajan ve Ece Türkoğlu'nun golleriyle galibiyeti aldı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 8-0 yendi.
75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan konuk ekip, 49 (Penaltıdan) ve 80. dakikalarda Staskova, 61, 72 ve 87. dakikalarda Mesude Alayont, 69 ve 81. dakikalarda Kajan ve 76. dakikada Ece Türkoğlu ile goller buldu.
Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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