Fenerbahçe arsaVev, Giresun Sanayispor deplasmanından 8-0'lık galibiyetle döndü

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 8-0 yendi.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan konuk ekip, 49 (Penaltıdan) ve 80. dakikalarda Staskova, 61, 72 ve 87. dakikalarda Mesude Alayont, 69 ve 81. dakikalarda Kajan ve 76. dakikada Ece Türkoğlu ile goller buldu.

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.