Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi
16.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Aston Villa maçının biletleri, satışa çıktıktan sadece 7.30 saniye sonra tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşma, kısa sürede 'kapalı gişe'ye dönüştü. Bu durum, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yarattı ve maç, şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasına girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle biletlerin, satışa sunulmasının ardından sadece 7.30 saniye içinde tükendiği belirtildi.

TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI

Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.

Aston Villa FC, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hnprz7dtcw hnprz7dtcw:
    konu aidiyetse en büyüksün FENERBAHÇE???? 45 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:56:47. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.