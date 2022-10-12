Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

12.10.2022 10:46
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7739221611174
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2499254103318361

Kupa 2'de 132. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor - Son Dakika
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