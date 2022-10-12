Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 77 39 22 16 111 74 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 249 92 54 103 318 361 Kupa 2'de 132. maç Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.

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