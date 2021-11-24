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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 237. maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 237. maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak

24.11.2021 09:04
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 237. maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi683419159467
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi4011 6234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 51111
TOPLAM236875099296346

"Kupa 2"de 123. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 23. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

UEFA Kupası, Fenerbahçe, Yunanistan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 237. maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 237. maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak - Son Dakika
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