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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonlarında toplamda 265 maçta 104 galibiyet, 55 beraberlik ve 106 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor
13.12.2023 - 11:08,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Son maçını farklı kaybetti

Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.

Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.

Konferans Ligi'nde 14. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 14. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

Avrupa kupaları karnesi

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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

13

9

-

4

34

19

TOPLAM

265

104

55

106

356

380

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor - Son Dakika
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