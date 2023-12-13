Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Son maçını farklı kaybetti

Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.

Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.

Konferans Ligi'nde 14. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 14. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

Avrupa kupaları karnesi

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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 13 9 - 4 34 19 TOPLAM 265 104 55 106 356 380

Kaynak: AA