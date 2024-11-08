Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde İlk Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde İlk Mağlubiyetini Aldı

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 kaybetti ve Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

08.11.2024 01:21
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı

AZ Alkmaar - Fenerbahçe: 3-1

Olgucan KALKAN/ ALKMAAR - HOLLANDA, - UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk diliminde iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. İlk 15 dakikalık bölüm orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takım da tehlikeli bir atak üretemedi.

Devrenin devamında rakip kalede etkili olan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler; 19 ve 28'inci dakikalarda Dzeko ile gole yaklaşsa da tecrübeli golcü kaleci Owusu-Oduro'yu geçemedi. 36'ncı dakikada Tadic'in pasıyla Dzeko savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalsa da Oduro, Dzeko'ya yine gol izni vermedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında da pozisyon bulan taraf Fenerbahçe olsa da ev sahibi Alkmaar öne geçti. Kırmızı-beyazlı ekipte Parrot'un pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Daal, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 61'inci dakikada Dzeko'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. En-Nesyri'nin penaltı vuruşunda kaleci Oduro gole izin vermedi. Fenerbahçe aradığı golü, 70'inci dakikada En-Nesyri ile buldu. Dzeko'nun ortasında ceza sahası içinde kafayı vuran Faslı golcü, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Fenerbahçe'nin beraberlik sevinci kısa sürdü. 75'inci dakikada Mijnans'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Smit, Çağlar'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 87'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2 yaptı. Fred'in isabetsiz pasında topu kazanan Kasius, pasını Koopmeiners'e aktardı. Koopmeiners ise bekletmeden Smit'e verdi. Smit'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kasius, Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1. Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti.

BECAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın 63'üncü dakikada sarı kart gören Rodrigo Becao, cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de AZ Alkmaar karşılaşmasına iki oyuncu sarı kart ceza sınırında çıkmıştı. İki isimden birisi olan Rodrigo Becao, mücadelenin 63'üncü dakikada Parrot'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezalı duruma düştü. Becao, Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde İlk Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika

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