Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.
Kadıköy'de oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak
Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Rossi, Valencia, Serdar Dursun
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika