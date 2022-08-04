Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri

04.08.2022 10:07
Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam evinde Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e kaybedilen maç sonrası camia üzerinde oluşan negatif havayı kırmak isteyen sarı lacivertliler, saat 20.00'da oynanacak kritik maçta sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Kadıköy'de oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri - Son Dakika
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