Fenerbahçe Avusturya'da Antrenmanlarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'da ikinci etap çalışmaları için kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın LASK Linz ile yapacağı üçüncü hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.