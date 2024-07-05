Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

Spor

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL