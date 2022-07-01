Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, salonda 2 grup halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşunun devamında 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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