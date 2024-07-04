Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivretliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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