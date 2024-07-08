Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL