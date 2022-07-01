Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi

01.07.2022 22:32
Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 2022-23 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Avusturya'nın Graz kentine geldi. Kamp yaptıkları otelde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Salonda 2 grup halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayan çalışma sahada devam etti. Koşunun devamında 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.

EMRE MOR İDMANDA YER ALDI

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Emre Mor, Avusturya kampında yer aldı. Sarı-lacivertli kafileyle Graz'a gelen Emre Mor, takımın akşam idmanına katıldı.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avusturya, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
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