Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz

Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Yücel ile yollar ayrıldı.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU OLDULAR

2 sene boyunca Fenerbahçe Medicana'da görev yapan Mehmet Yücel burada 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

"TÜM EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ayrılığı resmi internet sitesinden duyuran Fenerbahçe, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızda yardımcı antrenör olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mehmet Yücel ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca 1 Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırmış kadroda yer alan Mehmet Yücel'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" sözlerini sarf etti.