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Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek 31 puan topladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek 31 puan topladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek bu sezon çıktığı 11 deplasman maçında 31 puan topladı. Sarı-lacivertliler, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Ayrıca, yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Fenerbahçe'nin puanı 57'ye yükselirken Başakşehir 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Başakşehir\'i deplasmanda mağlup ederek 31 puan topladı
24.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:14
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Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 11 deplasman maçında 31 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 31 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57'ye yükseltirken, Başakşehir 27 puanda kaldı.

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Kaynak: İHA
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