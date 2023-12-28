Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius: İkinci yarı onları durdurduk

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Efes karşısında fiziksel anlamda iyi başlamadıklarını, ikinci yarı onları durdurarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-84'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Maça fiziksel anlamda iyi başlayamadık, Efes bir adım öndeydi. İkinci yarı onları durduk. 30-32 sayılarda tuttuk. İlk yarılarda neler yapmamıza bakmak gerekiyor. Önemli olan sonunu getirdik" diye konuştu. - İSTANBUL