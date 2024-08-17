Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Göztepe Deplasmanında Taraftarlara Destek İçin Tribünde

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe deplasmanında taraftarlarına destek için gittiği tribün dönüşünde saha içindeyken yabancı maddeler atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşıyor. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesiyle Ali Koç yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti. - İZMİR