Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran ile Görüşecek

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için adı geçen Sadettin Saran'la yarın görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Ali Koç'un talebi doğrultusunda görüşme yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK seçimli olağan genel kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 1 1 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."