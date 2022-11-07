Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken sakatlandı, ayağında kırık var - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken sakatlandı, ayağında kırık var

07.11.2022 10:22

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol oynadığı esnada aldığı sert darbe sebebiyle ayak baş parmağında kırık meydana geldi. Hemen tedavisi yapılan Koç'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda takım elbiselerini çıkarıp sahaya indi. Fakat mücadele sırasında yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Koç'un ayak baş parmağında kırık oluştu. Hastaneye kaldırılan Koç, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÖZEL BİR ATEL KULLANIYOR"

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, TGRT Haber TV'de yaptığı açıklamada "Ali Koç'un bugün ayağı kırılmış geçmiş olsun dileyelim" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un, futbol oynadığı sırada ayak baş parmağının kırılması nedeniyle özel bir atel kullanmaya başladığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken çok sert darbe aldı, ayağında kırık var
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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken sakatlandı, ayağında kırık var - Son Dakika


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