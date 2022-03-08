Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu; Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve Twitter hesabından paylaşımı suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.

Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz, Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ ve Beypiliç Boluspor futbolcusu Odise Roshi kurula gönderilenler arasında yer aldı.