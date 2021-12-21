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Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd'u transfer etti - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd'u transfer etti

21.12.2021 14:22
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd'u transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona Yunan ekibi Panathinaikos'ta başlayan 24 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Jehyve Floyd'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere uzun rotasyonunda özellikle son dönemde artan sakatlıklarla birlikte sorun yaşıyorduk. Danilo Barthel şanssız bir süreç yaşadı. Ekim ayında operasyon geçirdiği dizi tamamen iyileşmiş ve takım idmanlarına dahil olmuşken, antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışarak diğer dizinden sakatlandı ve bugün yeni bir operasyon geçirecek. Danilo'nun sahalara dönüş tarihine operasyon sonrasındaki sürece göre karar verilecek. Aynı zamanda, geçtiğimiz hafta oynadığımız Bitci Baskonia karşılaşmasından hemen önce Ahmet Düverioğlu'nun ayak bileğinde burkulmaya bağlı sakatlık yaşandı ve aynı müsabakanın ilk yarısında da Devin Booker'da baldır yaralanması oldu. İkinci oyuncumuz da bu sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalabilir ancak oyuncularımızın yakın zamanda tekrar parkeye dönmelerini bekliyoruz. Kadromuzda bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde çok kritik haftalara girdiğimizi biliyoruz. Jehyve Floyd, genç yaşına rağmen hem Yunanistan hem de İsrail liglerinde bir savunma uzmanı olarak kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Floyd, takımımıza bugün dahil oluyor ve vakit kaybetmeden takım idmanlarına başlayacak."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Basketbolcu, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd'u transfer etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd'u transfer etti - Son Dakika
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