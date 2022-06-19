Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı

19.06.2022 20:50
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Markel Starks ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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