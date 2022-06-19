Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Markel Starks ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Markel Starks'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Starks ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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