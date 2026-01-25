Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 70 Fenerbahçe Beko: 78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17 . haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Franke 8, Blumbergs 3, Brown 11, Efianay 10, Sajus 10, Troy Selim Sav 2, Floyd 8, Mustafa Kurtuldum 9, Bora Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu 3, Horton-Tucker 8, Melli 9, Wade Baldwin 22, Birch, Bacot, Metecan Birsen 8, de Colo 8, Biberovic 6, Jantunen 6
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 12-11
Devre: 30-30
3. Periyot: 49-51 - İZMİR
