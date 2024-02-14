Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor\'u mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Spor

SALON: Enka

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Sonsırma 3, Simmons 8, Aldridge, Emre Tanışan 2, Starks 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman, Murat Kağan

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 12, Mert Emre, Sertaç Şanlı 7, Motley 14, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 22, Guduric 7

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 32-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51

Basketbol Türkiye Kupası'nda son yarı finalist İzmir'de Aliağa Petkimspor'u 81-68 yenen Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, Konya Karatay Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni eleyen Beşiktaş ile eşleşti. İki takım arasındaki maç 16 Şubat Cuma günü saat 21.00'de Konya'da oynanacak. Yarı finali geçen takım finalde Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle Türkiye Kupası şampiyonluğu için rakip olacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu karşılıklı basketlerle 22-21 ev sahibi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta rakibine 10 sayı şansı tanıyarak 18 sayı bulan Fenerbahçe soyunma odasına 39-32 önde gitti. Üçüncü periyodun başında sarı-lacivertliler farkı 9 sayıya çıkarsa da Petkimspor, Zoriks ve Efianayi'nin üst üste üçlükleriyle skoru 43-40'a getirip farkı eritti. Bu dakikalarda Biberovic ve Guduric'in peş peşe 3 sayılık isabetleri ile Hayes'in pota altındaki etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan Fenerbehçe, periyodu 11 sayı farkla 62-51 önde geçti. Son bölümde rahat bir oyunla 81-68'lik galibiyete uzanan Fenerbahçe, adını Dörtlü Final'e yazdıran taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde Biberovic 22 sayıyla oynadı. Maçın en skorer ismi 24 sayı atan ev sahibinden Efianayi oldu.