Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e yenildi

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde konuk ettiği Anadolu Efes'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hiçbir açıdan iyi bir maç çıkarmadıklarını söyledi.???????

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirtti.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Bizim açımızdan hiçbir açıdan iyi bir maç değildi. İlk yarıda çok hata yaptık. 10 top kaybı yaptık. Ritmimiz yoktu. Dördüncü çeyrekte kötü savunma yaptık ve maçı döndürmek için kötü atışlar yaptık. İyi bir maç değildi. Türkiye Ligi'nde sezonun durumunu belirleyecek bir maçımız var. Bugünü analiz edip normal oynadığımız basketbolda neler kaybettik bunlara bakmamız gerekiyor. Pazartesi Efes'e karşı çok önemli bir maçımız var. Aralık ayında yendiğimiz maçla bugün çok farklı şeyler vardı. Bugün Anadolu Efes, Anadolu Efes gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Biz gerekli basketbolumuzu oynamadık. Bugün Anadolu Efes'in böyle oynamasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Mijatovic: "Önemli bir deplasman galibiyeti aldık"

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, sahasında çok maç kazanan bir rakibe karşı galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Mijatovic, şunları kaydetti:

"Her iki takım da fantastik bir performans gösterdi. Maç harika bir atmosferde oynandı. Kendi oyuncularım takım halinde mücadele etti. 40 dakika boyunca sahaya karakter koydular. İç sahada çok maç kazanan bir rakibe karşı oynadık. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Çok tecrübeli ve karakterli oyunculara sahibiz. Hedeflerimizi maç maç düşünüyoruz. ASVEL sonrasındaki iç sahada Olympiakos maçında arzularını gösterdiler. Oyuncularım savaşmaya devam etti. THY Avrupa Ligi'nde karşınıza engeller çıkacaktır ama inşallah hedefimizi gerçekleştiririz."