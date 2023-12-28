Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i deplasmanda mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-84 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıdaki performanslarıyla maçı kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başladı.

Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Maça fiziksel anlamda iyi başlayamadık. Anadolu Efes ilk yarıda bizden bir adım öndeydi. İkinci yarıda onları durdurabildik. İlk yarıda neler yaptığımıza bakmamız gerekiyor ama önemli olan sonunu iyi getirdik." diye konuştu.

Takımın en skorer isimleri olan Hayes-Davis ve Calathes'in Barcelona'dan öğrencilerinin olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Jasikevicius, şöyle devam etti:

"Bugünkü performansları oyunun oynanış şekliyle oldu, tesadüf değildi. Kısa süredir buradayım ve şu anda bilgi akışı dönemindeyiz. Bildiğim ve bilmediğim oyuncular var. Çok iyi oyuncular var, savaşmaya devam etsinler. Tarık buna en büyük örnek. Darüşşafaka maçında çok iyi oynadı ve bugün 17 dakika süre aldı. Diğer oyunculara da örnek olsun."

İkinci yarıda takımın savunmada daha diri olduğunu da sözlerine ekleyen Jasikevicius, "Takım çok daha sert ve iyi savunmaya odaklandı. Temas, hız ve fiziksellik olmazsa, Anadolu Efes'e karşı durumunuz zor olur. Oyuncular yaklaşımını ve özelliğini değiştirdiği için bu oldu." açıklamasını yaptı.

47 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Calathes hakkında ise "Calathes, İspanya'daki en iyi savunmacılardan birisiydi ve Avrupa Ligi'nde de en iyilerden birisi. Ama hiçbir zaman gerekli saygıyı görmedi." ifadelerini kullandı.