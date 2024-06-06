Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Spor

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon

ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 6, Clyburn 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 18, Oturu 16, Erkan Yılmaz 4, Willis 7, Salih Altuntaş, Melih Tunca, Rıdvan Öncel, Can Yıldızlı

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 10, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 6, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 4, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 16, Calathes 8, Metecan Birsen, Ömer Ege Ziyaettin, Emre Ekşioğlu

1'İNCİ PERİYOT: 16-22

DEVRE: 36-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-71

Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 85-74'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes; Shane Larkin, Will Clyburn, Doğuş Özdemiroğlu, Daniel Oturu ve Ercan Osmani ile parkeye çıktı. Fenerbahçe Beko ise; Nick Calathes, Dyshawn Pierre, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis ve George Papagiannis 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılar ile geçti. İlk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilen mücadelede üst üste bulduğu sayılarla 6 puan farkı yakalayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İlk periyodun ardından sarı-lacivertli ekip baskısını arttırırken, devreye de 51-36 önde girdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler, periyodu 20 sayı farkla önde kapattı: 71-51. Son periyotta Anadolu Efes farkı indirse de Fenerbahçe parkeden 85-74'lük skorla üstün ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da 28 sayı üreten Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Ercan Osmani 18 sayıyla oynadı.

Eşleşmenin ikinci müsabakası 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.