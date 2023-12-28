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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetimindeki dördüncü maçını kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i mağlup etti
28.12.2023 - 22:29,
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 28, Beaubois 10, Bryant 8, Ercan Osmani, Oturu 19, Thompson 7, Daum 6, Jones 6, Hollatz, Zizic

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 6, Calathes 17, Pierre 2, Hayes-Davis 24, Motley 5, Papagiannis 12, Tarık Biberovic 7, Guduric 8, Yam Madar 3, Sestina 3, Sertaç Şanlı 2, Dorsey

1. periyot: 29-29

Devre: 52-47

3. periyot: 68-69

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine Anadolu Efes, Larkin, Beaubois, Bryant, Ercan Osmani, Oturu ilk 5'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko ise parkeye Wilbekin, Calathes, Pierre, Hayes-Davis, Motley'yle çıktı.

Karşılaşma Anadolu Efes'in 5-0'lık serisiyle başladı. Dış atışlara yönelen Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre'in sayılarıyla skoru 9-8'e getirdi.

İki takım da kalan sürede özellikle hızlı hücumlarda sayıyı buldu. Periyot 29-29'luk eşitlikle sona ererken Anadolu Efes'te 10 sayı kaydeden Oturu, Fenerbahçe Beko'da da 12 sayı atan Hayes-Davis, ilk çeyrekte çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Anadolu Efes, ikinci periyoda tam saha baskıyla başlarken, Fenerbahçe Beko alan savunmasına döndü.

Lacivert-beyazlıların 9-3'lük serisi sonrasında Fenerbahçe Beko mola aldı: 38-32.

Moladan Yam Madar'ın üç sayılık basketiyle dönen sarı-lacivertliler, pota altında da sert savunmayla farkı 3 sayıya indirdi: 44-41.

Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Anadolu Efes devreyi 52-47 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayıp farkı 1 sayıya indirdi: 52-51.

Shane Larkin'in üst üste sayılarıyla Anadolu Efes farkı yeniden açtı: 59-51.

Papagiannis'in oyuna girmesiyle pota altındaki etkisini artıran Fenerbahçe Beko, hücumda da Hayes-Davis ve Guduric'in sayılarıyla çeyreği önde tamamlamayı başardı: 68-69.

Son periyoda Beaubois ve Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayısıyla 4-0'lık seri yakaladı: 72-69.

Savunmada daha sert duran Fenerbahçe Beko, hücumda da Wilbekin ve Papagiannis'le etkili olurken, bu çeyrekte son 4 dakikaya 79-78'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi.

Molanın ardından karşılıklı sayılarla skor 82-82'ye gelirken, Papagiannis'in basketi ve Calathes'in 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe Beko, bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçti.

Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından AS Monaco, Zalgiris Kaunas ve Alba Berlin'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes galibiyetiyle üst üste dördüncü maçını kazandı. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 17. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Maccabi Playtika, Bayern Münih ve Baskonia yenilgisinin ardından taraftarının önünde Fenerbahçe Beko'ya da kaybeden Anadolu Efes üst üste dördüncü yenilgisini alırken, 17. maçında 10. kez kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 2 Ocak'ta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise 3 Ocak'ta Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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