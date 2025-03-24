Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Zorlu Maçta Geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Zorlu Maçta Geçti

Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 82-81 yenerek liderliğini sürdürdü. İlk periyodu önde kapatan Anadolu Efes, maç sonunda Fenerbahçe'nin galibiyetine engel olamadı.

24.03.2025 11:22
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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

ANADOLU EFES: Bryant 20, Thompson 3, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 6, Oturu 16, Larkin 11, Nwora 5, Smits 8, Rıdvan Öncel, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 3

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 12, Colson 15, Guduric 12, Zagars 8, Sertaç Şanlı 3, Tarık Biberovic 12, Baldwin 9, Melli 5, Metecan Birsen 2, McCollum 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 82-81 mağlup etti. Bu sonucun ardından 21 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü. 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes ise 4'üncü sırada yer aldı. Öte yandan maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu. Fenerbahçe Beko'da 15 sayıyla oynayan Bonzie Colson ile 12'şer sayı atan Marko Guduric, Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu galibiyette önemli rol oynadı.

Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Mücadele karşılıklı bulunan sayılarla başlasa da periyodun sonuna doğru rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ilk periyodu 20-14 üstün geçti. Dengeli geçen ikinci periyodun ardından Anadolu Efes, soyunma odasına 43-39 önde gitti. Fenerbahçe üçüncü periyoda etkili başlayarak öne geçse de son çeyreğe 65-64 geride girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son periyodun ardından Fenerbahçe Beko, maçı 82-81 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Zorlu Maçta Geçti - Son Dakika

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