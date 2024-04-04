Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçında savunmanın önemine dikkat çekti

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Basketbol THY Avrupa Ligi 33. hafta mücadelesinde yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın sonucunu savunmaların belirleyeceğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Litvanyalı çalıştırıcı, Anadolu Efes'in son haftalarda çok iyi bir form tuttuğunu, mücadelenin iki taraf için de büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Play-off'ta saha avantajını almak için yola devam ettiklerini aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Rakibimiz play-in bileti almaya çalışıyor. Oyunlarını gerçekten çok geliştirdiler. Birçok oyuncusu sakatlıktan döndü ve hala THY Avrupa Ligi'nde hücum anlamında en yetenekli takımlardan biri konumundalar. Aynı zamanda son beş karşılaşmada savunma anlamında da çok iyi istatistiklere sahipler. İki takım arasında belirleyici nokta savunma olacak. Onları durdurmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama elbette rakibimizin harika kısa oyuncularını kontrol altında tutmanın da kolay olmayacağının farkındayız."

Maç hakkında görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de iki takım adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Biz iyi durumdayız. Play-off biletini, normal sezonu en iyi yerde ve en iyi form durumuyla bitirerek almak istiyoruz. Ancak rakibimiz de çok iyi bir kadroya sahip ve bu maça çok formda geliyorlar. Oldukça zorlu bir karşılaşma olacağının farkındayız. Bu maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu da taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu ve bize ne kadar inandıklarını gösteriyor. Onlarla birlikte son ana dek mücadele edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.