Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya 99-69 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya 99-69 Mağlup Oldu

EuroLeague'in 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında AS Monaco'ya 99-69 yenilerek 5'inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'de Hayes-Davis 28 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken, AS Monaco'dan Mike James 21 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

12.12.2024 23:01
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4

AS MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

DEVRE: 38-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-72

EuroLeague'in 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği AS Monaco'ya 99-69 mağlup oldu. Bu sonucun ardından AS Monaco 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko 5'inci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu. AS Monaco'da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya 99-69 Mağlup Oldu - Son Dakika

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