Fenerbahçe Beko, Barcelona ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.
8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.
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