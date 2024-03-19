Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi ise ligde 29 haftada kazandığı 20 maçla 2. sırada bulunuyor.
Bu sezon taraflar arasında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona, 89-81 kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlıyor - Son Dakika
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan personelin hareket tarzı ve görüntüleri gerçeği aratmayacak şekildeydi. Ayrıca personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, down sendromlu sporcuların kazanma azmi ve centilmence mücadelelerinin tüm madalya ve kupaların üzerinde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve kendilerini savunduklarını söyledi. Branco, oyuncularının nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini ve suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne modern bir spor merkezi inşa etti. Spor kompleksi, çok amaçlı spor salonları, basketbol salonları, yarı olimpik havuz ve eğitim havuzu gibi birçok tesisi içermektedir. Ayrıca, öğrenciler ve sporcular için açık meydan düzenlemesi yapıldı. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Bordo-mavili taraftarların saldırısına uğrayan Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında "şiddetli kafa travması" yaşadığı da öğrenildi.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç, Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Her iki takım da çeyrek finale çıkma şansını kaybetmiş durumda. Galatasaray Ekmas 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, JDA Bourgogne Dijon ise bir galibiyet ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor. İstanbul'da yapılan maçı Fransa temsilcisi kazanmıştı. Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ise çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Kahramanmaraş'ta Göksun İlçesi Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri, kendi hazırladıkları parkurlarda kıran kırana bir survivor yarışması düzenledi. Öğrencilerin yarışması, televizyondaki Survivor yarışmasını aratmayacak kadar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği 'Yarının Sultanları' projesinin ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleşti. Guidetti, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda kız çocuklarına teorik ve pratik eğitim verdi. Proje, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?