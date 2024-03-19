Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Barcelona takımını ağırlayacak. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak 6. sırada yer alırken, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor. İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 89-81 kazanmıştı.

19.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi ise ligde 29 haftada kazandığı 20 maçla 2. sırada bulunuyor.

Bu sezon taraflar arasında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona, 89-81 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlıyor - Son Dakika

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