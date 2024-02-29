Fenerbahçe Beko, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Baskonia Vitoria-Gasteiz\'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 27. hafta karşılaşmasında yarın İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından ilk resmi maçına çıkacak ve son 2 deplasman maçında mağlubiyet yaşayan takım, Baskonia karşısında galibiyet arayacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 32 maçta Fenerbahçe 15 galibiyet elde ederken, Baskonia 17 kez üstünlük sağladı. Fenerbahçe'nin evindeki son 4 maçı kazanma serisi devam ediyor.

29.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 27. hafta karşılaşmasında yarın İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, 27. haftada Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.45'te başlayacak. 18 Şubat'ta Konya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde A. Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 11 gün sonra ilk resmi maçına Baskonia karşısında çıkacak. Euroleague'de son 2 deplasman maçında mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 26 maçta 15 galibiyet, 11 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi ise 14 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

33. randevu

Fenerbahçe ile Baskonia, Euroleague'de bugüne kadar 32 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 17 maçta üstünlük sağladı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 80-79'luk skorla kaybetti. Rakibine karşı Euroleague'de son 4 müsabakayı kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'da kazanarak bu seriyi sonlandırmak istiyor.

İki takımda öne çıkanlar

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 81.12 sayı, 33.5 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla oynarken; Baskonia ise 82.77 sayı, 35.3 ribaund ve 19.3 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 13.6 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Markus Howard 19.2 sayı ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, evinde 4 maçtır kazanıyor

Bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, iç sahada en başarılı takımlar arasında yer alıyor. Jasikevicius'un öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı son 4 maçta parkeden galibiyetle ayrıldı.

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Kaynak: İHA

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