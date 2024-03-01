Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 yenerek galibiyet elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, hücum performansından memnun olduklarını belirtirken, Baskonia Başantrenörü Duska Ivanovic ise savunmada sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

01.03.2024 23:06  Güncelleme: 23:24
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THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hücumda çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı. THY Avrupa Ligi'nde iki maç kaybından sonra bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk ve bu bizim için önemliydi. Değişik bir ara oldu, dinlenebildiler. Mutluyum galibiyet için, taraftar olarak izleseydim maçtan keyif alırdım ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Tarık Biberovic'in performansı hakkında gelen bir soruya ise, "Birçok gençte olduğu gibi sabırlı olması gereken bir oyuncu. Siz sadece iyi şutlarını görüyorsunuz ama savunması da iyi bir oyuncu. Çok daha iyi olabilir, henüz potansiyelinin yüzde 50-60'ını kullanıyor. Çalışması ve profesyonel olması gerek. Bu yeteneğini umarım harcamaz ve profesyonel bir oyuncu olarak devam eder. Biz hep ona destek olacağız." yanıtını verdi.

Baskonia Başantrenörü Duska Ivanovic ise savunmada sorunlar yaşadıklarını belirterek, "İki hafta aradan sonra amacımız hücum odaklı bir maç oynamaktı, bu şekilde de oynadık. Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı savunmanız iyi olmazsa başınız derde girebiliyor. Üçünü çeyrekte 6 sayı öne geçtiler, maçın kopuş anı da o andı. 5-6 top kaybımız oldu ve bu andan sonra işler bizim için zorlaştı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı mağlup etti - Son Dakika

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