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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 21. hafta maçında Bayern Münih'i normal süresi 81-81 sona eren maçta 98-91 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 13. zaferini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih\'i mağlup etti
11.01.2024 - 23:34,  Güncelleme: 23:35
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 21. hafta karşılaşmasında normal süresi 81-81 sona eren maçta Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 13. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Carlos Peruga, Eduard Udyanskyy

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Wilbekin 30, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Motley 12, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Guduric 8, Dorsey 13, Madar

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bayern Münih: Edwards 7, Bolmaro 2, Lucic 11, Booker 16, Brankovic 4, Babb 3, Francisco 21, Bonga 4, Obst 15, Harris 8, Radoncic, Giffey

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 22-22

Devre: 38-39 (Bayern Münih lehine)

3. Periyot: 57-59 (Bayern Münih lehine)

Normal süre: 81-81 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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