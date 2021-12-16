Fenerbahçe Beko-Bitci Baskonia maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, özellikle savunmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör, "Çok önemli bir savunma eforunun onaylandığı bir maç oldu. Takım savunması anlamında çok iyiydik. Bizim en önemli güçlerimizden birisi savunma. Oyuncular inanılmaz motivasyonluydu. de Colo ve Vesely inanılmazdı. Bu galibiyet, enerji ve geri dönüş için anahtar olacak." ifadelerini kullandı.

Bitci Baskonia Başantrenörü Neven Spahija ise istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun çok iyi performans sergilediğini kaydeden Hırvat çalıştırıcı, "Hatalarımızdan ders çıkarmak ve geri dönmek zorundayız. Hücumda iyi şeyler yapamadık. Top kayıpları hakkında konuşmaktan yoruldum. Çok oyuncumuz top kaybı yaptı. Kötü oynadık. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.