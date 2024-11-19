Fenerbahçe Beko, Bologna'ya Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Bologna'ya Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bologna ile karşılaşacak. Maç TSİ 22.30'da başlayacak.

19.11.2024 10:18
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Bologna'ya Çıkıyor - Son Dakika

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