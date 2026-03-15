Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi Yendi

15.03.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde ONVO Büyükçekmece'yi 91-85 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Büyükçekmece Basketbol: Keye Van Der Vuurst 8, Alex Gavrilovic 13, Muhaymin Mustafa 7, Shawn Pipes 12, Evan Bruinsma 5, Jalen Lecque 20, Aziz Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 4, Doğan Şenli 6, Vasilije Pusica, Metin Türen

Başantrenör: Halil Üner

Fenerbahçe: Brandon Boston Jr 6,, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Chris Silva 10, Artus Zagars 11, Armando Bacot 12, Metecan Birsen 2, Nando de Colo 13, Melih Mahmutoğlu 12, Talen Horton Tucker 9, Onuralp Bitim, Scottie Wilbekin

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-22 (Büyükçekmece lehine)

Devre: 47-42 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 66-64 (Büyükçekmece lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:31:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.