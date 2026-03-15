Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız
Büyükçekmece Basketbol: Keye Van Der Vuurst 8, Alex Gavrilovic 13, Muhaymin Mustafa 7, Shawn Pipes 12, Evan Bruinsma 5, Jalen Lecque 20, Aziz Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 4, Doğan Şenli 6, Vasilije Pusica, Metin Türen
Başantrenör: Halil Üner
Fenerbahçe: Brandon Boston Jr 6,, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Chris Silva 10, Artus Zagars 11, Armando Bacot 12, Metecan Birsen 2, Nando de Colo 13, Melih Mahmutoğlu 12, Talen Horton Tucker 9, Onuralp Bitim, Scottie Wilbekin
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 25-22 (Büyükçekmece lehine)
Devre: 47-42 (Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 66-64 (Büyükçekmece lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?