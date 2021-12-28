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Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da üç koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da üç koronavirüs vakası

28.12.2021 19:58
Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da üç koronavirüs vakası

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da üç koronavirüs vakası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da üç koronavirüs vakası - Son Dakika
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