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Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in sakatlığı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in sakatlığı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de oynanan Partizan maçında sakatlanan Nigel Hayes-Davis'de birinci evre adduktor kas yaralanması olduğunu açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandı ve en kısa sürede takıma katılması temenni ediliyor.

Fenerbahçe Beko\'da Nigel Hayes-Davis\'in sakatlığı
12.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de oynanan Partizan maçında sakatlanan Nigel Hayes-Davis'de birinci evre adduktor kas yaralanması olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma  katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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