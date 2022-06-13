Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2) - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)

13.06.2022 23:49

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final serisi dördüncü karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sertaç Komsuoğlu, çok zor bir sezonu mutlu tamamladıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin her turnuvada şampiyonluğa oynadığını belirten Komsuoğlu, "Fenerbahçe her zaman gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şampiyonluğa oynar ama bu yıl biraz taraftarlarımızı üzdük. Bazı yaşadığımız olaylar oldu, özellikle Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'nde çekilmesinden sonra orada ciddi anlamda mağdur olduk. Fenerbahçe her zaman Dörtlü Final'de olur. Taraftar da buna her zaman alışıktır, bu nedenle taraftarlarımız doğal olarak üzüldü ama hepsine teşekkür ediyorum çünkü Türkiye ligi play-offlarında bizi inanılmaz desteklediler, hep yanımızda oldular." diye konuştu.

Teknik heyet ve oyunculara teşekkür eden Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla sakatlık yaşadık ama sezon sonunu iyi getirdik. Seneye çok daha iddialı olacağımıza inanıyorum. THY Avrupa Ligi'nde tekrar Dörtlü Final'de iddialı olacağımız düşünüyorum. İnşallah bu doğrultuda devam edeceğiz. Fenerbahçe bu sene 2 kupa aldı. Fenerbahçe'nin TBL 2'deki takımı da şampiyon oldu. Bir teşekkürü de Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulumuza göndermek istiyorum çünkü her zaman yanımızda oldular. Çok zor günlerimizde desteği esirgemediler. Son teşekkürü de aileme göndermek istiyorum. Zor maratonda evimize gidemiyor ailemizle ilgilenemiyoruz ama onlar hep yanımızda oldular."

Başantrenör Aleksandar Djordjevic ise "Oldukça mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu şampiyonluğu kazandığımız için herkesle gurur duyuyorum. Çok zor bir sezon oldu. Sakatlık ve başka nedenlerden dolayı birçok sıkıntı yaşadık. Doktorlarımız ve sağlık ekibimiz çok güzel bir iş çıkardı. Oyuncular inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Oyun planımıza inandılar. Fenerbahçe'ye bu geceyi yaşattığımız için kendimle de gurur duyuyorum. Anadolu Efes gerçekten çok zor bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbolculardan Şehmus Hazer de "Şu an çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçti, önemli aksilikler yaşadık ve sonunda kupayı aldık. Bu bizim için çok tatmin edici bir şey. Hedeflerimizden biri buydu, çok iyi bir rakiple oynadık. Final serisine ona göre hazırlandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum sonuna kadar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)
Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2)

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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