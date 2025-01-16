Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'ı 96-91 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alarak ligde 13. galibiyetini elde etti.
Salon: Belgrad Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Kızılyıldız: McIntryre 23, Nikolo Kalinic 8, Dadidovac 2, Dobric 10, Bolomboy 1, Canaan 17, Petrusev 12, Giedraitis 2, Teodosic 5, Mitrovic 7, Dos Santos 4, Brown
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
Fenerbahçe Beko: Khem Birch 8, Nigel Hayes-Davis 27, Bonzie Colson 3, Marko Guduric 11, Arturs Zagars 4, Nicolo Melli 16, Devon Hall 4, Tarık Biberovic 16, McCollum 7, Pierre
Başantrenör: Saras Jasikevicius
1. Periyot: 24-21 (Kızılyıldız lehine)
Devre: 43-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 61-70 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'dan Kızılyıldız'a 96-91 zafer - Son Dakika
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