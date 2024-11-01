Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 7. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Vilius Gytis, Aliaga Jordi, Baena Alberto
Fenerbahçe: Nigel Hayes 24, Wade Baldwin 13, Devon Hall 12, Bonzie Colson 7, Khem Birch, Tarık Biberovic 17, Nicolo Melli, Marko Guduric 10, Dyshawn Pierre 6, Skylar Mays
Başantrenör: Saras Jasikevicius
Partizan: Aleksej Pokusevski 10, Frank Ntilikina 14, Tyrique Jones 9, Isaac Bonga 2, Carlik Jones 6, Vanja Marinkovic
6, Brandon Davies 9, Gabriel Lundberg 1, Duane Washington Jr. 7, Mario Nakic 4, Isiaha Tyrin Mike, Sterling Brown 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 22-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-31 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-53 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'dan Partizan'a Farklı Zafer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?