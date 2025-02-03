Fenerbahçe Beko'dan Taraftara Teşekkür

Spor

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 6 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak Fenerbahçe Beko, satışa çıkan tüm biletleri tüketen taraftarlarına teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında, "Real Madrid'i konuk edeceğimiz EuroLeague yirmi altıncı hafta maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir. Satışlar yalnızca 5 Şubat Çarşamba günü ve maç günü 119 ile 417 bloktaki öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.