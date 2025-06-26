Fenerbahçe Beko'dan Tarihi Şampiyonluk - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'dan Tarihi Şampiyonluk

26.06.2025 01:09
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-68 yenerek tarihinde 3. kupasını kazandı. Melih Mahmutoğlu başarıyı kutladı.

FENERBAHÇE Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Bu sezon bizim için inanılmaz geçti. Tarih yazdık diyebilirim. 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarır. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu her zaman söylüyoruz. Biz de bugün bir kere daha kanıtladık" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından yapılan kutlamanın ardından Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2024-25 sezonunda tarih yazdıklarını dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Bu sezon bizim için inanılmaz geçti. Tarih yazdık diyebilirim. 3 kupayı kazanmak kolay değil ama Fenerbahçe her zaman ilkleri başarır. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu her zaman söylüyoruz. Biz de bugün bir kere daha kanıtladık; aldığımız kupalar ve yaptığımız başarılarla. Hep söylüyorum bu takım bunu hak ediyordu. Sezon başından beri hem içerideki ortam hem oyuncuların karakteri hem buradaki taraftar hem camia, tüm kulüp, çalışanlar, başkanımız, yöneticilerimiz herkes bu kulüp için canla başla çalışıyor. Biz de taraftarlar için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonunda da ulaştığımızı düşünüyorum. Uzun bir sezon oldu, çok yorulduk. Sonunda böyle güzel kapatınca gerçekten harika oluyor. Benim için de unutulmayacak bir sezon. Tüm camiamıza armağan olsun. Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Çok büyük karakter koydular. Çok iyi savaşıyorlar, çok iyi oynuyorlar. Bizim için de zor bir seri oldu. Onları bir kere daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MARKO GİTTİĞİ İÇİN ÜZÜLÜYOR'

Marko Guduric ve genel menajer Maurizio Gherardini'nin takımdan ayrılacak olmasıyla ilgili konuşan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Marko ile bağımız çok başka, aileyiz. Gittiği için üzülüyor. Burayı, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Ama er ya da geç buraya tekrar döneceğine inanıyorum. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Maurizio ile uzun zamandır beraberim. Maurizio da benim için ayrı bir yerde. Onu da hiçbir zaman unutmayacağım. Fenerbahçe'den gidenler hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmuyor. Onlar da Fenerbahçe'yi her zaman yaşatacaklardır. Fenerbahçe'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

'BEN TAKIM KAPTANIYIM VE ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Kariyerindeki 17'nci kupayı kazandığının hatırlatılması üzerine tecrübeli basketbolcu, "Şimdi söylediler 17 olmuş. Her şeyi özetliyor. Benim için önemli değil. Ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Burada altını çizmem gerekiyor; özellikle Metecan ve Emre. Ben takım kaptanıyım, Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum ama Metecan ile Emre; Tarık ve Sertaç gibi önemli oyuncular yokken Türk oyuncunun ne kadar değerli olduğunu bu ligde inanılmaz iş yaptılar. İkisini de tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'dan Tarihi Şampiyonluk - Son Dakika

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