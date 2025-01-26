Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 18, Starks 21, Emircan Koşut 2, Zagorac, Erdi Gülaslan 3, Sajus 10, Love 12, Bruinsma 5, Ata Kahraman
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 10, Guduric 9, Zagars 1, Birch 7, Melli 4, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Colson 13
1. Periyot: 19-11
Devre: 40-31
3. Periyot: 52-52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-73 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'dan Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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